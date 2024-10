Protezione Civile, ANAS in campo per l’esercitazione Nazionale ‘Exe Flegrei 2024’ sul rischio vulcanico”

Scatterà oggi, venerdì 11 ottobre, la fase di Allarme nell’ambito della Esercitazione Nazionale di Protezione Civile rischio vulcanico – “Exe Flegrei 2024”, che ha preso il via lo scorso mercoledì 9 e che si concluderà sabato 12 ottobre.

Nell’ambito di tale Esercitazione – sotto l’egida del Dipartimento della Protezione Civile – è stata istituita la Direzione di Comando e Controllo (DiComaC) presso la sede logistica regionale di San Marco Evangelista (CE) della quale (oltre a Prefetture, Enti, Istituzioni e Forze dell’Ordine Territoriali) fa parte anche Anas con il proprio personale nella Funzione “Mobilità”, sotto il Coordinamento di Viabilità Italia.

In particolare, anche in relazione al fatto che la Sede della Sala Operativa Territoriale di Anas Campania ricade all'interno della cosiddetta "Zona Rossa Flegrea" – a Fuorigrotta, a Napoli – Anas ha messo in atto il trasferimento di tale Centrale Operativa (comprendente il personale e le necessarie attrezzature e strumentazioni) presso per una Sala Operativa alternativa, individuata nei pressi del Centro di Raccolta Anas a Vico Equense (NA), in località Bikini. L'obiettivo resta quello di garantire la continuità del controllo della rete stradale e autostradale in gestione, anche in caso di eventuali situazioni di emergenza che dovessero realmente verificarsi su strada, come da attività ordinaria. Tale esercitazione nazionale, della durata di quattro giorni, è dunque un'importante occasione per Anas sia per attuare in toto il piano di settore Anas per il rischio 'Campi Flegrei', sia per testare la piena funzionalità di questa Sala "Recovery" in caso di necessità. Oltre che garantire, come di consueto, la continuità della circolazione anche lungo le arterie viarie individuate quali "vie di fuga", infatti, il personale in servizio si è occupato anche di testare lo scambio di informazioni con i cosiddetti "posti di comando" e con il proprio personale sul territorio, al fine di assicurare la massima operatività in ogni circostanza.