Prosegue lo screening di massa su popolazione Sant’Antonio Abate. Costiera Sorrentina, 4 positivi

Prosegue lo screening di massa sulla popolazione di Sant’Antonio Abate. Entro 48 ore sarà completata la verifica del monitoraggio deciso dal Presidente della Regione per spegnere sul nascere il focolaio relativo a due strutture ricettive della zona dove si sono registrati nei giorni scorsi decine di positivi. Al momento, nelle 15 postazioni allestite dall’Asl Napoli 3 nel Comune di Sant’Antonio Abate, sono stati sottoposti a test rapidi e tamponi oltre cinquemila cittadini. In collaborazione diretta con l’Istituto Zooprofilattico e gli altri laboratori, è in corso di verifica oltre mille tamponi, tra i quali una decina sono risultati positivi.

Grazie allo screening è stato individuato come positivo anche un congiunto di un dipendente della “Sonrisa”, proprietario di un bar in Costiera sorrentina, dove sono emersi altri tre contagiati. Anche in questo caso sono scattate immediatamente tutte le procedure di prevenzione.

“Raccomandiamo ai nostri concittadini – dichiara il Presidente della Regione – la massima prudenza e collaborazione. Per il resto si lavora con grande determinazione per eliminare ogni possibile focolaio”.