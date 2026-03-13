Prosciolto imprenditore di San Martino Valle Caudina: era accusato su 23 mila chili di oli minerali di non aver pagato le accise.

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Il Tribunale di Civitavecchia ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di S. T., 32 anni di San Martino Valle Caudina, difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci, dall’accusa di aver sottratto 23.760 Kg(ventotremilasettecentosessanta chili) di prodotti energetici al pagamento delle accise in concorso con altra persona. In particolare l’imprenditore S.T., quale titolare di una società, F.B. in qualità di autista di un mezzo di trasporto della società,trasportavano 23.760.chili(ventitremilasettecentosessanta) di oli lubrificanti, ricevuti in Spagna, senza dimostrare che la ditta acquirente avesse pagato l’imposta. In particolare, la ditta acquirente non era registrata all’Ufficio delle Dogane (ex art. 2, 8, D.M. 557/1996), né era

deposito fiscale. Il Tribunale di Civitavecchia ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imprenditore S.T., difeso dall’Avvocato Vittorio Fucci.