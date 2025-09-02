Pronto Soccorso, l’appello del dg Perito all’uso responsabile: “Non abusatene”

In occasione della presentazione ufficiale dell’11ª edizione della Camminata Rosa, in programma domenica 14 settembre con partenza da Viale San Modestino a Mercogliano alle ore 8:45 e arrivo al Duomo di Avellino, dove alle 12 sarà celebrata la Santa Messa, il nuovo direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Moscati, Germano Perito, ha fatto il punto sull’emergenza Pronto Soccorso, a un mese dal suo insediamento.

«Agosto è stato un mese particolarmente caldo» ha ammesso il manager della Città Ospedaliera, che ha lanciato un appello all’utenza per un uso responsabile del servizio: «L’invito che rivolgiamo anche attraverso i nostri canali è di utilizzare la struttura ospedaliera, che resta il punto di riferimento principale sul territorio, in maniera oculata e attenta, per evitare il sovraffollamento che, al di là dell’aspetto comunicativo, continuiamo a monitorare. La criticità maggiore, come in tutta Italia, riguarda il reclutamento del personale medico».

Perito ha sottolineato le difficoltà legate al sovraffollamento e al burnout a cui sono sottoposti gli operatori: «Medici e personale sanitario sono sottoposti a turni massacranti. Il nostro impegno è sensibilizzare ulteriormente, anche dal punto di vista umano, e sperimentare modelli organizzativi diversi. Stiamo svolgendo diverse riunioni con tutte le strutture aziendali per organizzare al meglio i turni del Pronto Soccorso. La carenza di personale ci impone di chiedere collaborazione anche alle altre unità operative».