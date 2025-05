Promessa mantenuta: l’Avellino a piedi fino al Santuario

Stamane l’US Avellino ha reso omaggio a Mamma Schiavona, la venerata Madonna di Montevergine, al termine di una stagione intensa culminata con il ritorno in Serie B.

La squadra, accompagnata dallo staff tecnico e dirigenziale, si è recata in pellegrinaggio al Santuario di Montevergine per ringraziare Mamma Schiavona, figura amatissima e profondamente radicata nel cuore del popolo irpino.

Ad accoglierli calorosamente è stato l’Abate di Montevergine, Dom Riccardo Luca Guariglia, insieme alla comunità benedettina. Un incontro denso di significato, tra spiritualità e senso di appartenenza, che ha suggellato il legame storico tra la squadra biancoverde e uno dei luoghi simbolo della fede irpina.

Durante il momento di preghiera e riflessione, l’Abate ha rivolto parole di stima alla squadra per il traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza dei valori sportivi vissuti con umiltà e spirito di sacrificio, gli stessi che guidano il cammino spirituale.

La visita a Montevergine rappresenta ormai una tradizione per l’Avellino calcio, che in Mamma Schiavona trova non solo un simbolo di protezione, ma anche un riferimento identitario per l’intera tifoseria.