Progetto sperimentale per i noccioleti: la Provincia sostiene il progetto nel Vallo di Lauro

VALLO LAURO- “Non mi sottraggo alla richiesta di un territorio, ovviamente quella fatta dal sindaco di Marzano. Certamente la Provincia può fare la sua parte, se l’obiettivo è quello di fare un modello di nuovo impianto, sperimentale”. L’impegno che il presidente della Provincia di Avellino Rino Buonopane nell’ottobre scorso aveva garantito nel corso del dibattito sul futuro della nocciola, aderendo alla richiesta dei

sindaci di Marzano di Nola, Pago del Vallo di Lauro, Domicella, che nell’ambito della costituzione di una nuova Green Communities che abbraccia, tutti i territori di propria competenza manifestato l’interesse a definire un Piano di Sviluppo Sostenibile dell’intera area ed in particolare proprio nel settore agricolo.

Comuni di Marzano di Nola, Domicella e Pago del Vallo di Lauro (in convenzione tra loro tramite la stipula del Protocollo d’intesa siglato lo scorso 06/11/2023) si sono resi promotori di tale Green Communities e hanno proposto alla Provincia di Avellino, nell’ambito di un più ampio e ambizioso progetto del “Polo di sviluppo della Green Community del Vallo di Lauro”, un progetto riguardante i campi di intervento dell’art. 72 co.2 della Legge n.221. I tre comuni del Vallo hanno presentato alla Provincia di Avellino il “Progetto di sviluppo strategico sperimentale nel comparto corilicolo dell’agricoltura in Provincia di Avellino” per un importo di 926.704,42. La Provincia di Avellino, con Provvedimento Presidenziale del novembre scorso, promuovendo la

costituzione della Comunità Energetica dei Comuni del Vallo di Lauro nell’ambito dell’omonima Green Communities, ha aderito al suddetto Progetto proposto, assumendosi l’impegno di cofinanziare lo stesso per un importo di € 120.000,00 (ripartito sulle annualità 2024, 2025 e 2026). Ed è arrivato il finanziamento al progetto dal titolo “Progetto di sviluppo strategico sperimentale nel comparto corilicolo dell’agricoltura in Provincia di Avellino – I° lotto”, per un importo complessivo di € 69.977,37.

Un’istruttoria che è stata curata dall’ufficio che si occupa del Pnrr. In cosa consiste il progetto, già partito nel Vallo di Lauro lo aveva spiegato lo stesso sindaco di Marzano di Nola Franco Addeo: ” estirpare i nocelleti dove si trovano i vecchi impianti e realizzarne di nuovi. Capire cioè se insistere ancora sulla varietà mortarella o dare spazio a questa tonda francescana. Il Comune di Marzano di Nola e’ pronto a fare un’esperienza concreta su terreni di proprietà comunale per i nuovi impianti. Faremo questa esperienza su un moggio.di terreno (quattromila metri) realizzeremo un impianto di irrigazione sotterraneo, metteremo a coltivazione per una metà la cultivar mortarella, un altro mezzo moggio ad una cultivar da individuare e probabilmente proprio la tonda francescana. Per fare ciò è necessario impegnare risorse. Una sperimentazione che riguarda sia il Comune di Marzano che quelli di Pago e Domicella. L’augurio è che questi nuovi impianti possano portare una produzione che sia dunque da esempio anche per i produttori di tutta la zona”.