Progetto Legalità, a Pratola Serra gli alunni della scuola primaria portano in scena “Il coraggio di cambiare”

“Il coraggio di cambiare”: questo il titolo del progetto legalità portato avanti dagli alunni delle classi 2°, 3°, 4° e 5° della scuola primaria di Pratola Serra. Sotto le direttive della docente Margherita Iannella, i piccoli allievi hanno portato in scena nel palasport locale un musical che ha attraversato la storia fino ai giorni nostri raccontando come la lotta per i diritti civili, con protagonisti come l’attivista pakistana e premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai e Martin Luther King, alcuni dei personaggi interpretati ieri sera, si vada a intrecciare a tematiche e problematiche attuali. Il Covid, su tutte, come ricordato dalla docente promotrice della rappresentazione: “Ha reso l’uomo ancora più fragile – ha affermato Margherita Iannella -. Con questo musical abbiamo voluto dare voce ai bambini robotizzati che l’eccessivo progresso li ha resi meno spensierati, ma anche alle donne invisibili e alle persone dimenticate, i cui diritti fondamentali vengono negati”.

“Siamo partiti dai sogni – ha continuato la docente – perché, probabilmente, se si rincorre un sogno, lo si può trasformare in realtà. Abbiamo voluto insegnare ai bambini ad avere il coraggio di farlo, a non avere paura di cambiare. Durante i mesi di progetto e durante le prove dello spettacolo ho cercato di trasmettere agli alunni proprio l’importanza del coraggio. Oltre alla bellezza di credere nei propri sogni e a lottare per realizzarli”. Ma tra le tematiche toccate c’è anche quella della cultura, che per la docente Iannella è “la vera arma contro la dispersione scolastica. Molti bambini vorrebbero andare a scuola ma, per vari motivi, questo diritto gli viene spesso negato. Come abbiamo dimostrato nel nostro spettacolo: insieme al coraggio, la cultura ci rende liberi” ha concluso l’insegnante promotrice del progetto.