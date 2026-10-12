Progetto Erasmus+, l’IC “Benedetto Croce” di Flumeri in Europa

L’Istituto Comprensivo Statale “Benedetto Croce” di Flumeri si prepara a vivere una nuova, importante esperienza europea nell’ambito del Programma Erasmus+, confermando una vocazione internazionale che da oltre vent’anni accompagna la crescita della comunità scolastica dell'Istituto. Il nuovo progetto, dal titolo “Rewrite the Future" vedrà l’Istituto impegnato in partenariato con le scuole della Polonia, Slovenia e Turchia. Il progetto sarà sviluppato per aiutare gli studenti a immaginare e riscrivere il futuro attraverso la scrittura creativa, l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale e la riflessione sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Gli studenti saranno guidati a trasformare temi globali come sostenibilità, inclusione, benessere, giustizia sociale e cittadinanza europea in storie, prodotti digitali, attività collaborative e momenti di confronto internazionale. Il partenariato sarà coordinato dalla scuola polacca Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 8

Drezdeńskiej Dywizji Piechoty di Sianów.

L’Istituto della Baronia avrà un ruolo particolarmente significativo; ospiterà in Italia l’attività internazionale “Stories for People and Well-Being”, con attenzione alla povertà, alla fame, alla salute e all'istruzione di qualità e uguaglianza. Si andrà a sviluppare anche il progetto eTwinning “Creative SDG Heroes with AI”, che accompagnerà online studenti e docenti nella creazione condivisa di materiali, attività e webinar finali aperti alla disseminazione dei risultati.

Questa gran bella esperienza europea coinvolgerà studenti e docenti in un percorso innovativo, nel quale grande attenzione sarà rivolta anche agli studenti con maggiori fragilità, alle competenze di base, alla motivazione e alla partecipazione. Le storie

diventeranno così uno spazio inclusivo in cui ogni alunno potrà contribuire, immaginare soluzioni, raccontare bisogni e speranze, sentirsi parte di una comunità europea più ampia.

Sotto la guida del Dirigente Scolastico, Professor Carmine Grillo, con il coordinamento del referente Erasmus+ d’Istituto Raffaele Battiante e del Team Erasmus+ e Internazionalizzazione composto dagli insegnanti Maria Corlito, Rosa Vessichelli e Antonio Santosuosso, il “Benedetto Croce” conferma ancora una volta la propria volontà di guardare oltre i confini locali, offrendo agli studenti occasioni concrete per sentirsi cittadini europei, creativi, responsabili e protagonisti del futuro. Rewrite the Future non è solo il titolo di un progetto: è un invito rivolto ai nostri ragazzi a riscrivere il futuro, ad imparare a leggerlo, immaginarlo, proteggerlo e costruirlo insieme.