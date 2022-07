Progetto Andromeda, opportunità per 40 giovani. Luongo: “Obiettivo creare opportunità concrete”

Il progetto “Andromeda – Avellino in Fermento” consentirà a 40 giovani (di età compresa tra i 18 e i 35 anni) di acquisire nuove competenze attraverso un corso di formazione finalizzato alla creazione della figura professionale di “manager per l’impresa”. Il corso, della durata di 70 ore, prevede un rimborso pari ad euro 500,00€ per ciascun partecipante.

Sarà possibile presentare la domanda di partecipazione fino al 9 luglio 2022. Per tutte le info sulle modalità di partecipazione e di selezione si rimanda al bando pubblicato sul sito https://www.project-andromeda.eu.

Questa rete, composta da Istituzioni ed Associazioni è nata durante il periodo della pandemia e vede la partecipazione di partner qualificati nei settori della comunicazione, della formazione, digitalizzazione e progettazione.

L’Assessore alle Politiche Giovanili, Stefano Luongo, ha dichiarato : “L’obiettivo è quello di creare opportunità concrete e sviluppare una nuova progettualità per i giovani. Il progetto Andromeda si evolverà attraverso altre fasi che verranno presentate successivamente. Nell’insieme le attività consentiranno di costruire, su una idea progetto, il futuro in termini di aggregazione culturale, con particolare riferimento alle giovani generazioni”.

I partecipanti al corso, con l’acquisizione di nuove competenze e la rinnovata capacità di aggregazione, avranno l’opportunità di mettere a disposizione le migliori energie e soluzioni per il proprio territorio.