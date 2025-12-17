Procura, il Plenum del Csm approva all’unanimità la nomina di Airoma a Napoli Nord

AVELLINO – Il Plenum del Csm ha dato il via libera ufficiale alla nomina del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma alla guida della Procura di Napoli Nord, il ruolo vacante da alcuni mesi dopo che il Procuratore Maria Antonietta Troncone aveva raggiunto il limite di età per la quiescenza. La delibera votata all’unanimità dalla V Commissione del Csm è passata anche al Plenum con il voto unanime dei consiglieri dopo la relazione del consigliere Renato Aimi, che ha ricordato come quello del dottore Airoma sia un “patrimonio di rilevanza istituzionale”. Ora bisognerà attendere la pubblicazione sul Bollettino della nomina ed entro un mese il magistrato potrà insediarsi ufficialmente nella nuova sede giudiziaria di Aversa. Airoma lascia dopo cinque anni la Procura di Avellino. Nelle more della nomina del nuovo Procuratore della Repubblica, svolgerà le funzioni di Procuratore l’attuale Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele.

IL PROFILO DEL PROCURATORE

Il dottore Airoma, come si legge nel profilo del “merito” della delibera di nomina oggi all’attenzione del Plenum del Csm: “ha esercitato le funzioni requirenti, a far data dal 12.3.1990, presso la Pretura di Avellino. Successivamente è stato destinato all’ Ufficio requirente di Napoli. Dal 4.8.2003 ha svolto le funzioni giudicanti presso il Tribunale di Napoli, per essere successivamente collocato fuori dal ruolo organico della magistratura quale componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Rientrato in ruolo, ha esercitato le funzioni semidirettive presso i Tribunali di Cosenza e Napoli Nord. È attualmente Procuratore della Repubblica di Avellino. Sia le funzioni semidirettive sia le funzioni direttive sono state oggetto di rituale conferma da parte del Consiglio. Come evidenziato nel parere attitudinale in atti, dalle fonti d conoscenza risultano pareri estremamente elogiativi, in termini di eccezionalità del profilo del dott. AIROMA “e cui doti professionali sono abbinate alle qualità umane, organizzative e gestionali. Durante la permanenza presso la Procura della Repubblica di Avellino, il Procuratore Airoma si e occupato di edilizia e urbanistica, di inquinamento idrico ed atmosferico, di criminalità economica ed amministrativa. In particolare, in detto periodo, ha istruito i procedimenti relativi alle violazioni della normativa in materia di appalti pubblici, avviando utili collegamenti investigativi con altre autorità giudiziarie impegnate in indagini analoghe (in particolare con la sezione competente per i reati di criminalità organizzata della Procura della Repubblica di Napoli). È stato, inoltre, applicato dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino in un processo, oggetto di avocazione da Parte del citato superiore ufficio. Alla Procura della Repubblica di Napoli è stato assegnato, dapprima, alla Sezione competente

per i reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, e, quindi, dal 1998, alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Presso il Tribunale di Napoli ha svolto le funzioni, dapprima, di Giudice per le indagini preliminari, e, successivamente, quelle di Presidente del Collegio, quale giudice anziano, nell’ambito di sezione penale specializzata, fra l’altro, per reati in materia di criminalità organizzata.

Presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha coordinato le sezioni specializzate in tema di criminalità economica, di ambiente territorio, nonché (unitamente al Procuratore) la e sezione competente per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ed i gruppi di lavoro concernenti la colpa medica ed il cosiddetto caporalato.. Tutti i pareri espressi hanno sempre evidenziato, precisa ancora il parere attitudinale in atti,

“l’ottimo profilo professionale del dott. Airoma che ha dimostrato, nello svolgimento della sua attività una non comune preparazione giuridica, grande capacità di lavoro, notevoli capacità organizzative ed elevate competenze nella materia ordinamentale. Nel corso della carriera il dott. Airoma si è distinto anche per la corposa attività di approfondimento scientifico, pubblicando una serie di contributi, per la costante ẹ proficua, partecipazione, sia come discente che come docente, a corsi organizzati presso la SSM o presso il CSM o nell’ambito della formazione decentrata, per l’esperienza maturata nella formazione di magistrati in tirocinio, avendo, tra l’altro, fatto parte della Commissione per i MOT istituita presso il Consiglio Giudiziario di Napoli, nonché per l’esperienza maturata nella formazione della magistratura onoraria, avendo coordinato le attività formative dei magistrati onorari e dei tirocinanti. Inoltre, il magistrato ha maturato una profonda esperienza nell’ambito della formazione a livello europeo”. Aerre