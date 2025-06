Procura, due giovanissimi sostituti saranno i rinforzi per il Procuratore Airoma

AVELLINO – Marco Auciello, classe 95 e Giovanni Sodano, classe 93, entrambi campani, sono i due magistrati ordinari in tirocinio che a partire da dicembre saranno sostituti della Procura della Repubblica di Avellino. Sono tra i 577 giovani magistrati che hanno scelto le sedi dove svolgere la loro prima esperienza. I due giovani sostituti hanno deciso di occupare il ruolo di sostituto procuratore della Repubblica di Avellino. Rinforzi per la squadra del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, che si vanno aggiungere agli arrivi di due nuovi sostituti: i magistrati Chiara Guerriero e Francesco Santosuosso. Incarichi che dovrebbero coprire anche le imminenti uscite dall’ ufficio inquirente avellinese. Tre sostituti che hanno scelto incarichi altrove e nel settore giudicante. A partire dal pm Maria Teresa Venezia, che andra’ al Tribunale di Campobasso, Paola Galdo, che sara’ giudice del Lavoro a Torre Annunziata e Lorenza Recano, al Tribunale di Nola. Un turn over che ha riguardato molti sostituti, anche da tempo in servizio negli uffici di Piazzale De Marsico.