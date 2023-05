Procura di Nola, il Csm indica Del Gaudio alla guida e Ribera come “aggiunto”

La V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Marco Del Gaudio per il conferimento dell’incarico di Procuratore della Repubblica di Nola. Il magistrato e’ stato indicato all’unanimità e dunque, dopo il passaggio che interesserà il Guardasigilli Carlo Nordio, per il via libera si dovrà solo attendere il voto del Plenum. Stessa indicazione all’unanimità ha riguardato anche l’incarico di Procuratore Aggiunto, per il quale è stata indicata all’unanimità Maria Cristina Ribera, magistrato della Procura di Napoli. Anche in questo caso si attende il via libera del Plenum. Del Gaudio e Ribera assumeranno l’incarico rimasto “vacante” a lungo dopo che sia l’allora Procuratore Laura Triassi che l’ Aggiunto Stefania Castaldi erano stati destinate ad altri incarichi nel settembre del 2021. Un curriculum di alto profilo quello dei due magistrati. Del Gaudio era stato anche indicato alla guida della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dove però il Riesame deciso dal nuovo Csm ha portato a rivalutare anche l’altro magistrato in pole, Pierpaolo Bruni, nominato Procuratore. Il profilo di Del Gaudio è quello di un magistrato esperto sopratutto in materia di criminalità organizzata. Marco Del Gaudio è attualmente sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nell’ambito della quale è assegnato alle sezioni Camorra, Cosa Nostra e Ndrangheta ed ai servizi Misure di Prevenzione e Cooperazione Internazionale. E’ Componente del “Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura”, attivo presso il Ministero dell’Interno.

Nel corso della precedente legislatura è stato vice-Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, Vice Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rappresentante del Ministero della Giustizia in seno al “Nucleo Sicurezza Cibernetica” (NSC) presso il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e componente del “Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti” presso il Ministero dell’Interno.Ha svolto l’incarico di Componente italiano del “Gruppo di Esperti di Alto Livello sulla radicalizzazione” terroristica (“HLECG on Radicalisation” presso la Commissione Europea.E’ stato membro della Commissione del Ministero della Giustizia per la riforma del libro XI del Codice di procedura penale, relativo alla cooperazione internazionale negli affari penali e responsabile del Servizio Cooperazione Internazionale della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonché punto di contatto di EJN e corrispondente nazionale di Eurojust. E’ stato per dieci anni sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.