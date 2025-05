Procura, dal Csm arrivano rinforzi per Airoma: ad Avellino due magistrati

AVELLINO- Due giovani magistrati in tirocinio ordinario sono stati destinati dal Consiglio Superiore della Magistratura alla Procura della Repubblica di Avellino. Due Mot che si aggiungeranno ai sostituti Chiara Guerriero e Francesco Santosuosso, che entro settembre dovrebbero giungere nell’Ufficio Inquirente guidato dal Procuratore Domenico Airoma. I due magistrati saranno scelti tra i 578 posti, dei quali 394 in uffici giudicanti e 184 in uffici requirenti, che sono stati scelti dal Consiglio sulla base di alcune valutazioni preliminari e di un metodo consequenziale. Sul piano del percorso professionale, si è ritenuto di limitare per quanto possibile la destinazione a uffici di grandi dimensioni, nei quali la spiccata specializzazione meno si attaglia alle esigenze di una acquisizione graduale di conoscenze e di esperienze preferibile per il giovane magistrato, privo ancora di un bagaglio utile a indirizzarlo verso scelte funzionali definitive. Il loro inserimento è previsto per dicembre.