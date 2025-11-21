Procura, Airoma: vado via con l’Irpinia nel cuore, lascio una Procura in salute e più giovane

AVELLINO- “Certo che mi dispiace lasciare, vado via con l’Irpinia nel cuore”. Il giorno dopo la sua indicazione alla guida della Procura di Napoli Nord da parte della V Commissione del Csm, è così che il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma commenta l’ormai imminente commiato dall’ufficio inquirente di Piazzale De Marsico, quello che dovrebbe avvenire entro gennaio. Il magistrato si è intrattenuto con la stampa a margine della cerimonia nella Chiesa del Rosario per la Virgo Fidelis. Su cosa lascia e quale sarà il futuro dell’ufficio giudiziario avellinese Airoma rassicura tutti: “Lascio un ufficio in salute- ha spiegato il Procuratore- ci sarà continuità nell’ azione processuale, un pool ringiovanito con nuovi sostituti che arriveranno nelle prossime settimane”. Ovviamente lo stesso Airoma ha rinviato ad un momento successivo il “saluto alla comunità irpina”.

