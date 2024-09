Procura, Airoma riorganizza i gruppi di lavoro contro reati in carcere e “criminalità predatoria”

AVELLINO- Turn over in due “gruppi di lavoro” creati dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma per contrastare fenomeni di maggiore rilievo criminale sul territorio. Dopo che da febbraio ad oggi ben tre sostituti si sono trasferiti alla Procura Generale (Vincenzo D’Onofrio) alla Procura di Napoli (Vincenzo Toscano) e l’ultimo in ordine di tempo alla Procura di Salerno (Vincenzo Russo), il capo dei pm avellinesi, come emerso anche dall’ultima seduta del Plenum del Csm che aveva tra i suoi punti all’ordine del giorno la ratifica delle decisioni di Airoma per gli avvicendamenti nei due gruppi di lavoro, ha infatti assegnato i procedimenti ricadenti nella competenza del Gruppo di Lavoro “Criminalità intramuraria” al

Procuratore Aggiunto dott. Francesco Raffaele, già coordinatore dello stesso gruppo. Inoltre, nell’ambito di una modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ha assegnato il Sostituto Procuratore Lorenza Recano al Gruppo di Lavoro “Criminalità predatoria”. Entrambe le assegnazioni hanno avuto il parere favorevole da parte del Consiglio Giudiziario.La distribuzione “ordinaria” dopo che anche il sostituto procuratore Vincenzo Russo ha lasciato l’ufficio inquirente per trasferirsi a Salerno e’ stata invece distribuita tra i sostituti in servizio a Piazza D’ Armi. Alla Prima Sezione, che si occupa dei “Reati in materia economica, finanziaria, tributaria, fallimentare, societaria e per fatti di usura” ci sono il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele e i sostituti procuratore Luigi Iglio e Antonella Salvatore. Alla Seconda Sezione, che tratta i reati contro la “Pubblica Amministrazione, in materia urbanistica ed ambientale” i sostituti Paola Galdo e Fabio Massimo Del Mauro. Alla Terza Sezione, che tratta i “Reati in materia di tutela delle c.d. fasce deboli. Reati in materia di sicurezza del lavoro e di colpe professionali mediche” i sostituti Cecilia De Angelis, Teresa Venezia, Lorenza Recano e Cecilia Annecchini.