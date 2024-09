Processo “Mancini”, Gambacorta: doloroso il sospetto che non tenessi agli studenti

AVELLINO- “Finalmente dopo sette lunghi anni si chiude la vicenda riguardante il Liceo Scientifico Pasquale Stanislao Mancini di Avellino, iniziata a novembre 2017 con il sequestro dell’edificio”. E’ cosi’ che l’ex presidente della Provincia Domenico Gambacorta commenta la sua assoluzione da parte del giudice monocratico del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona. Chiarendo che quella culminata nel sequestro della struttura scolastica e’ stata “una vicenda per me molto dolorosa poiché si ipotizzava che non avessimo a cuore la sicurezza degli studenti, dei docenti e del personale tutto della scuola. Oggi l’assoluzione perché il fatto non sussiste per me e per l’ingegnere Micera. Ovviamente va chiarito che abbiamo entrambi rinunciato alla prescrizione già due anni fa per evitare ombre di qualsiasi tipo”. Ha anche voluto testimoniare la sua gratitudine al legale che l’ ha rappresentato e al suo consulente: “Un grazie all’avvocato Concetta Mari e al professore Paolo Pizzo che mi hanno assistito con grande professionalità”.