La questura di Avellino informa l’utenza automobilistica dei possibili disagi sulla S.S. Appia per il passaggio della processione dedicata alla madonna del Carmelo.

Domani, domenica 16 luglio, a Roccabascerana, frazione Tufara Valle, dalle ore 09.00, organizzata da don Franco Mwisetshingoma Albert, parroco della locale Chiesa Maria SS del Carmine, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS del Carmelo, avrà luogo la tradizionale processione religiosa di fedeli che interesserà i Comuni di questa Provincia di Roccabascerana e San Martino Valle Caudina, nonché i Comuni di Montesarchio e Ceppaloni della limitrofa Provincia di Benevento.

La processione, alla quale è prevista la partecipazione di circa 150/200 fedeli, impegnerà anche la S.S. Appia. Al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone, è stato prescritto, con provvedimento del Questore di Avellino, all’organizzatore del corteo religioso, che la processione si svolga previa riduzione del percorso, con previsione di più aree di sosta, onde evitare una prolungata chiusura della Appia.

Le soste all’esterno della carreggiata da parte del corteo religioso saranno di circa 15 minuti e, in ogni caso, l’interdizione al traffico veicolare sulla Appia non dovrà superare i 20 minuti. L’Ente Provincia di Avellino e l’Anas, in occasione della processione religiosa, hanno disposto l’interruzione del transito veicolare sulle strade di rispettiva competenza. Predisposti opportuni servizi di ordine e sicurezza pubblica.