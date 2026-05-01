Primo Maggio, la CISAL FPC ringrazia i lavoratori e le lavoratrici

In occasione della Festa dei Lavoratori, la CISAL FPC – Dipartimento Sanità di Avellino desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che, con impegno, professionalità e senso di responsabilità, contribuiscono quotidianamente al benessere e allo sviluppo della nostra comunità.

Il Primo Maggio rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante occasione di riflessione sul valore del lavoro e sulla centralità della persona all’interno dei contesti produttivi e sociali.

“La nostra gratitudine va a ciascun lavoratore – dichiara il Segretario – per il contributo concreto che ogni giorno con dedizione e sofferenza offre alla società, rendendola più giusta, solidale e vivibile”.

La CISAL FPC rinnova il proprio impegno nella tutela dei diritti, nella promozione della dignità del lavoro e nel rafforzamento delle condizioni di sicurezza, elementi imprescindibili per una crescita equa e sostenibile.

In questa giornata simbolica, il sindacato ribadisce la necessità di continuare a lavorare insieme, istituzioni e parti sociali, per garantire opportunità, tutele e futuro a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori.