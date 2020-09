Politica Primavera Irpinia, le ragioni del no al referendum in un incontro 11 Settembre 2020

Sabato 12 Settembre alle ore 11 presso l’Hotel de la Ville, l’associazione Primavera Irpinia promuove un incontro dibattito per spiegare le ragioni del no al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. L’iniziativa si aggancia al manifesto dei “disobbedienti” di centrodestra, lanciato a livello nazionale dal già ministro per le telecomunicazioni Mario Landolfi che vede trai suo cento fondatori quattro politici irpini Sabino Morano, Ettore de Conciliis, Gianfranco Rotondi, Francesco Pionati. L’incontro a cui prenderanno parte svariati esponenti dell’associazione e che sarà collegato in diretta fb alla pagina nazionale del manifesto, sarà moderato da Massimo Bimonte e vedrà oltre agli interventi dei firmatari del manifesto nazionale presenti, il contributo del già responsabile provinciale giovanile della Lega Salvini Premier Giuseppe D’Alessio e della ex esponente del Movimento Cinque Stelle Maria Michela Buonaspina.