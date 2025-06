Pride, Grassadonia (SI): qui per ribadire che sui diritti non si arretra di un millimetro

AVELLINO- “Sui diritti bisogna camminare insieme, perché nessuno si salva da solo”. Marilena Grassadonia, componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana e responsabile dei Diritti e Libertà del partito ha voluto ricordarlo a margine del confronto organizzato oggi nella sede della Spi Cgil di Avellino da Sinistra Italiana e dall’Unione Giovani di Sinistra, a cui hanno partecipato varie sigle che aderiscono al Pride, nell’ambito del percorso verso l’evento del prossimo 15 giugno. “Sono qui ad Avellino per un’ iniziativa in vista del del Pride che è un momento importante in cui la società civile e la città si prende lo spazio di attraversare la città di Avellino con i propri corpi, e la comunità Lgbtq+ rivendica il riconoscimento dei propri diritti”. A che punto siamo sui diritti? “Questo è un Paese strano- spiega Grassadonia- l’Italia è un Paese strano, in cui si parla di diritti ogni 40 anni. La comunità Lgbtq+ ci insegna che non bisogna arretrare di un millimetro e noi come partito proviamo a dare il nostro contributo nel costruire questa rete e questo patto sociale che vede società civile da una parte istituzioni e buona politica dall’altra, che devono camminare insieme, perché purtroppo nessuno si salva da solo”. Il segetario provinciale di Sinistra Italiana Roberto Montefusco ha ricordato come e’ necessario il “bisogno di confrontarci con i temi che la piattaforma del Pride prevede” e che : “abbiamo un governo che e’ nemico della libertà delle persone e quando questo succede sono le minoranza ad essere colpite maggiormente”. Per cui quella che aspetta la sinistra è “una battaglia di resistenza ma anche di movimento”. Per quanto riguarda la citta’ capoluogo : “Avellino e’ una realtà non sempre sensibile al tema dei diritti e noi avvertiamo la necessità di dare un contributo alla mobilitazione e alla sensibilizzazione”.