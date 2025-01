Previste condizioni meteorologiche avverse: avviso ai Comuni

La Prefettura richiama l’attenzione dei Comuni della provincia di Avellino sull’avviso regionale di allerta in oggetto, che prevede condizioni meteorologiche avverse a partire dalle ore 12:00 di sabato 11 gennaio 2025 e fino alle ore 12:00 di domenica 12 gennaio 2025, salvo ulteriori valutazioni.

In merito, si dovrà garantire la vigilanza sul territorio di propria competenza, con particolare attenzione alla verifica del regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, nonché al monitoraggio delle zone interessate da fenomeni franosi, colate rapide di fango e dissesti individuati nel P.A.I. dalle Autorità di Bacino. Sarà necessario monitorare anche le aree soggette a fenomeni di allagamento, come sottopassi e zone limitrofe a canali e corsi d’acqua minori, e informare tempestivamente i cittadini residenti nelle aree a rischio. In caso di venti particolarmente forti, sarà necessario prestare attenzione anche alle strutture soggette a sollecitazioni, adottando ogni altra misura necessaria in base alla specificità del territorio, in linea con la pianificazione locale di protezione civile predisposta per i singoli rischi.

Considerato, inoltre, che nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025 sono previste precipitazioni nevose anche a quote più basse sull’intero territorio provinciale, si invita a disporre una verifica attenta delle situazioni locali a rischio per l’incolumità pubblica, in relazione alle precipitazioni nevose e alle gelate. È necessario garantire, inoltre, i servizi per la circolazione veicolare sui tratti stradali di competenza e provvedere tempestivamente all’approvvigionamento delle scorte di sale.

Si raccomanda, altresì, di invitare la popolazione a limitare gli spostamenti con autoveicoli, se non strettamente necessari.

Infine, si sottolinea l’importanza di adottare tutte le iniziative utili per diffondere le informazioni alla cittadinanza.