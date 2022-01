Previsioni meteo: weekend con pioggia e neve a bassa quota

Zampata d’inverno con ritorno di freddo e neve.

Domenica 9 gennaio sull’Italia si abbatterà un’intensa perturbazione alimentata da aria fredda, che provocherà un’ondata di maltempo con precipitazioni anche a carattere nevoso a quote bassissime.

La conferma arriva dal team de iLMeteo.it, secondo cui domenica torneranno le nebbie in Pianura Padana e la neve sui confini alpini, mentre al Centro Sud il tempo peggiorerà un pò ovunque, con piogge erovesci in progressiva diffusione.

In linea con la svolta artica di inizio weekend, i termometri continueranno a mantenersi su valori bassi nel corso delle ore diurne, e soprattutto al Nord bisognerà fare i conti con estese gelate al calare del buio.

Gli esperti di 3BMeteo anticipano che lunedì 10 gennaio un vortice depressionario si attarderà sullo Ionio, dando luogo a un’altra giornata di maltempo soprattutto in Puglia e sul medio Adriatico, con il possibile coinvolgimento anche delle coste romagnole. Le piogge sembrano destinate a non risparmiare nemmeno il basso Tirreno, dalla Campania alla Sicilia, mentre la neve imbiancherà ancora Appennini, spingendosifino a quote collinarisulle Marche e in Abruzzo.