Prevenzione in rosa anche a Natale, non si ferma la macchina operativa di Amos Partenio

La prevenzione in rosa non si ferma neanche durante le festività natalizie e viaggia, più spedita che mai, anche fuori provincia. Questa mattina gli ambulatori delle visite gratuite, organizzati dall’associazione Amos Partenio, hanno fatto tappa a Roccarainola (NA), presso la sede della scuola dell’infanzia nella frazione Sasso. Ad allestire le stanze e ad accogliere i medici, le volontarie e i tanti pazienti che si sono sottoposti ai controlli, l’associazione “L’incontro” che da anni collabora con l’Amos Partenio. Ad effettuare le visite gratuite, il senologo dottor Carlo Iannace, l’ecografista dottor Giovanni Cibelli, lo specialista in pediatria dottor Matteo Miele, l’audioprotesista dottor Davide Fusco e la nutrizionista dottoressa Pasqualina Miele.

Una bellissima mattinata all’insegna della prevenzione e della solidarietà, per la quale l’Amos Partenio ringrazia come sempre i medici ed il loro prezioso operato sul territorio, l’associazione “L’incontro” di Roccarainola e il presidente Aniello Miele per la consolidata collaborazione e la calorosa accoglienza, l’Istituto Comprensivo Statale e il comune di Roccarainola per l’ospitalità, le volontarie e tutti coloro che hanno partecipato agli ambulatori continuando a seguire il fiocco rosa. Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione è possibile seguire le date e i comuni sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.