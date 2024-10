Prevenzione, l’invito dell’Associazione Komen Italia alla Sindaca di Avellino

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione senologica e Laura Nargi, da donna e da sindaco della città di Avellino ha accolto l’invito dell’Associazione Komen Italia per accendere ulteriormente i riflettori sul tema della prevenzione e della consapevolezza rispetto ai tumori senologici e ginecologici che investono la vita di molte donne.

“Prevenire da sempre è meglio che curare. Lo abbiamo imparato da bambine guardando la tivvù, ma in questo caso prevenire salva addirittura la vita

Per questo, oggi, dalla Sala consiliare voglio sottolineare, con la mia presenza, l’importanza di promuovere una corretta informazione e la necessità di sensibilizzare tutta la comunità, non solo quella femminile, rispetto a queste patologie

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 16, nel cuore della città, in piazza Libertà verrà allestito un vero e proprio Villagio della Salute grazie all’associazione Komen, in collaborazione con i centri diagnostici “Guarino” e “Montevergine” e con la preziosa collaborazione del Coni, tutte le ragazze e le donne che vorranno, potranno effettuare gratuitamente PAP TEST, MAMMOFRAFIE ed ECOGRAFIE, ma anche elettrocardiogrammi e misurazioni della pressione per monitorare il proprio stato di salute

La prevenzione, unita ad una diagnosi tempestiva e puntuale possono fare la differenza, e accrescere la percentuale di guarigione, ad esempio da un tumore al senso, anche del 90%.

Per questo è fondamentale sostenere le campagne di screening, ancor meglio se gratuite e così ben organizzate come quelle che ci vedranno tutti uniti in Piazza Libertà, sabato 12 e domenica 13 ottobre”.