PretenDiamo Legalità, la Polizia incontra gli alunni di Rione Parco

E’ partita ufficialmente, in data odierna, la settima edizione del Progetto – Concorso “PretenDiamo Legalità”, proposto dalla Polizia di Stato – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il MIUR. Proprio stamattina, in occasione della ricorrenza della “Giornata Internazionale dei Calzini Spaiati” (ideata per celebrare la diversità, cosicché nessuno, già dalla tenera età, possa mai sentirsi escluso) la Questura di Avellino ha individuato la scuola di Rione Parco, appartenente al V Circolo Didattico di Avellino “G. Palatucci” e diretto dalla Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano, per poter lanciare l’iniziativa che verrà estesa nei prossimi giorni alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Avellino che hanno aderito al progetto.

Ad attendere i poliziotti, che hanno tenuto un emozionante incontro formativo, sono stati gli alunni del plesso “Madre Teresa di Calcutta” del V Circolo Didattico di Avellino unitamente alla Referente del Plesso Ins. Mirella Guerriero e del corpo docente, che hanno partecipato attivamente e con entusiasmo alla dinamica proposta dall’Isp. Velia Giorgione, responsabile della sezione Minori e vittime vulnerabili della Divisione Anticrimine della Questura di Avellino.

Durante l’incontro con gli alunni sono stati affrontati temi quali la tolleranza, il rispetto e la solidarietà al fine di contribuire alla creazione di una società giusta ed inclusiva, libera dalla paura e dalla violenza. La tematica è stata affrontata attraverso la riflessione sull’art. 34 della Costituzione, che garantisce il diritto allo studio, nonché attraverso l’art. 3 che coniuga questo diritto con il principio di uguaglianza, concludendo sull’opportunità di garantire l’integrazione alle persone con disabilità. Inoltre igiovanissimi hanno potuto interagire sui principi della legalità riscontrando la testimonianza dei poliziotti e degli atleti delle Fiamme Oro. E’ stato il Sov. Roberto Imbimbo, atleta e responsabile della Sezione Giovanile di Lotta olimpionica del Centro Sportivo FF.OO. “A. Manganelli”, a proporre il concetto dello sport come modello di vita: lo Sport inteso come integrazione, formazione e una grande informazione di valori.Dalla teoria si è passati alla fase pratica laddove i piccoli alunni sono stati coinvolti in una dimostrazione atletica delle diverse discipline proposte dal Gruppo Fiamme Oro del Centro Sportivo di Rione Parco.

Nei prossimi giorni gli incontri di formazione, previsti nell’ambito del progetto “PretenDiamo Legalità”, adottato dal Questore Dr. Nicolino Pepe, in sinergia con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, D.ssa Fiorella Pagliuca, per creare una rete di intervento istituzionale e favorire una sinergia di forze presenti sul territorio per la prevenzione dei reati. Gli incontri si terranno nelle varie scuole di Avellino e Provincia che hanno aderito all’iniziativa.

Al termine della prima fase di incontri, quale piano di verifica progettuale, verranno prodotti degli elaborati che concorreranno ad aggiudicarsi un premio in ambito provinciale e saranno premiati in occasione della Celebrazione dell’Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. I lavori selezionati e risultati vincitori in ambito provinciale per ogni singola categoria di partecipazione avranno l’opportunità di partecipare alla fase nazionale.

Di seguito gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa promossa dalla Polizia di Stato:

I.C. “Regina Margherita – L. Da Vinci” Avellino; V Circolo Didattico “G. Palatucci”, Plesso Madre Teresa di Calcutta – Rione Parco, Avellino; I.C. “L.Perna– D.Alighieri” di Avellino; I.C. Calvario-Covotta “Don L. Milani” di Ariano Irpino; I.C. “San Tommaso – F. Tedesco” di Avellino; I.C. “Mons. P. Guerriero” di Avella; I.C. “A. Manzoni” di Mugnano del Cardinale; I.C. “C.Colombo – F.Solimena” di Avellino I.C. Aiello del Sabato; Liceo Europeo Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino; I.I.S.S. “Ruggero II” – Plessi Liceo “G.Dorso” e ITGC “G.Bruno” di Ariano Irpino, Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino.