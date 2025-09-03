Presunto caso di pedofilia a Montemiletto: indagini in corso

Sono in corso indagini per fare chiarezza su un presunto episodio di adescamento di minore segnalato nei giorni scorsi a Montemiletto. La denuncia è stata presentata dalla famiglia della bambina e la vicenda è attualmente al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che stanno procedendo con la massima riservatezza. Le verifiche sono ancora in una fase iniziale, proseguiranno sia ascoltando testimoni che con il vaglio di eventuali mezzi tecnici. Proprio per la delicatezza del caso, che tocca aspetti estremamente sensibili, le autorità stanno operando nel pieno rispetto della privacy e a tutela di tutte le persone potenzialmente coinvolte e non. Come doveroso in circostanze simili, l’intera vicenda sarà seguita da IrpiniaNews con il massimo riserbo, nell’attesa che le indagini possano meglio chiarire i contorni della situazione.