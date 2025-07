Presidio sanitario a Montoro, il consigliere regionale Ciampi (M5S) denuncia la grave carenza di personale

“Questo pomeriggio, insieme al consigliere regionale Vincenzo Ciampi, abbiamo effettuato un sopralluogo al presidio sanitario di Montoro per denunciare la persistente e grave carenza di personale, in particolare nei servizi di vaccinazione e medicina legale. Il consigliere Ciampi, raccogliendo le segnalazioni provenienti dal territorio, ha annunciato la presentazione di una interrogazione in Consiglio Regionale per chiedere spiegazioni concrete alla Giunta e sollecitare interventi immediati da parte dell’ASL e della Regione Campania. È indispensabile ripristinare la piena funzionalità del presidio sanitario, garantendo servizi essenziali per la tutela della salute pubblica. Come amministratrice locale, ringrazio il consigliere Ciampi per aver dato voce alle difficoltà che i cittadini di Montoro stanno vivendo da mesi. La sua iniziativa rappresenta un segnale forte e concreto che dà forza alle nostre richieste. È inaccettabile che i cittadini debbano rinunciare o attendere settimane per vaccinazioni, visite e certificazioni medico-legali. La salute non può aspettare: continueremo a lavorare in sinergia con le istituzioni regionali affinché i diritti dei nostri concittadini vengano rispettati”. Così in una nota stampa Anna Ansalone, Consigliera Comunale del Comune di Montoro.