Presidio sanitario Grottaminarda, creati nuovi ambienti per implementare i servizi

Quasi ultimati i lavori presso il Polo Sanitario ed Universitario di via Francesco Flammia: riorganizzati gli spazi interni per poter implementare servizi e prestazioni sanitarie dell’Asl.

Il Presidio Sanitario dell’Asl di Grottaminarda sempre più centrale nell’ambito della “Medicina Territoriale” e sempre più al servizio dei cittadini con numerose altre specialità.

«È fondamentale – sottolinea il delegato alla Sanità ed alla Promozione della Salute, Antonio Vitale – investire nel potenziamento sanitario capillare sul territorio al fine di offrire servizi e prestazione ulteriori alla collettività. I servizi legati alla sanità devono essere sempre una priorità per le istituzioni nell’interesse dei cittadini che devono potersi curare con facilità, senza dover fare spostamenti stancanti».

«Il Direttore Mario Nicola Vittorio Ferrante ha sempre creduto e puntato sulla centralità di Grottaminarda – aggiunge il Sindaco Marcantonio Spera – già nel passato, in qualità di Commissario Straordinario, ha fortemente voluto la crescita di questo Polo che unisce, in un’unica struttura, servizi sanitari e formazione universitaria. Oggi, da Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Ferrante continua a valorizzare il nostro territorio e noi come Amministrazione comunale oltre ad essergliene grati siamo pronti, con l’impegno di tutti, a rispondere ad ogni richiesta. Grottaminarda quindi sempre più punto di riferimento della Valle dell’Ufita per l’assistenza primaria e la continuità assistenziale».