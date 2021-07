Presidio sanitario di Calitri, l’Asl replica alla Uil: struttura non ancora pronta

In relazione al comunicato stampa della UIL relativo al trasferimento del Presidio Sanitario di Calitri presso l’ex Scuola Media del comune, l’Asl di Avellino precisa che, a seguito di sopralluogo da parte dell’Ufficio Tecnico, è emersa la necessità di completare l’intervento previsto dal Comune presso la nuova sede, individuata in accordo con l’Asl, al fine di poter ospitare o servizi sanitari previsti.

Ad oggi l’Azienda Sanitaria Locale è in attesa del completamento dei lavori e della consegna della struttura stessa per procedere al trasferimento, così come concordato con il Comune di Calitri.

È interesse del Comune e dell’Asl, in un’ottica di proficua collaborazione tra le istituzioni, procedere quanto prima al trasferimento della sede nell’interesse primario dell’utenza che afferisce al Presidio Sanitario. Pertanto le polemiche sollevate dal sindacato risultano pretestuose nonché forvianti in quanto non rispondenti al vero.