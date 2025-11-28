Presidio per la Palestina ad Avellino: mobilitazione davanti alla Prefettura

Si terrà sabato 29 novembre, alle ore 18:30, il presidio promosso dalla Rete Pace e Disarmo in solidarietà con il popolo palestinese, nel piazzale antistante la Prefettura di Avellino. Un appuntamento che si inserisce nella Giornata Internazionale di solidarietà al popolo palestinese e che intende riportare al centro un tema spesso ignorato nel dibattito pubblico: la sorte dei prigionieri politici palestinesi e la complessa crisi umanitaria che attraversa intere generazioni.

I promotori sottolineano come la questione non sia solo geopolitica, ma profondamente umanitaria: una realtà che continua a ostacolare ogni prospettiva credibile di pace. «Scegliamo di essere presenti – spiegano gli organizzatori – perché una pace reale non può nascere né dal silenzio né dalla rassegnazione. Una pace giusta parte dal rispetto dei diritti umani, dal ruolo degli organismi internazionali e dal pieno riconoscimento del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, come di tutti i popoli che vivono situazioni di oppressione».