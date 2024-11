Presentazione delle attività di promozione della salute nelle scuole

Partire dalla scuola per promuovere la salute. Al setting scolastico è dedicato un programma ad hoc: il PP01 “Scuole promotrici di salute”, nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione PRP 2020-2025, che verrà presentato dall’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, domani 19 novembre alle ore 10.00 presso il Complesso Monumentale ex Carcere Borbonico.

La scuola rappresenta un interlocutore privilegiato per raggiungere molteplici obiettivi di salute quali la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, delle dipendenze da sostanze e comportamenti, della salute mentale, degli incidenti domestici e stradali, delle malattie infettive prioritarie, di educazione ad un corretto rapporto con l’ambiente, ad una corretta alimentazione e adeguata attività fisica, ad una matura e consapevole dimensione affettivo-sessuale e al raggiungimento di importanti soft skills.

Pertanto, con il Programma PP01 “Scuole promotrici di salute” si prevede di strutturare tra “Scuola” e “Salute” un percorso congiunto e continuativo che includa formalmente la promozione della salute fisica e mentale, il benessere e la cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto dell’ambiente all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione con una visione integrata, continuativa e a medio/lungo termine, secondo i principi dell’azione intersettoriale e della pianificazione partecipata, in coerenza con le norme e i programmi nazionali e regionali.

Con il supporto tecnico-scientifico dei Servizi sanitari regionali e aziendali preposti che garantiranno un supporto metodologico, formativo ed organizzativo, il Programma prevede che le Scuole inseriscano nella loro programmazione ordinaria iniziative finalizzate alla promozione della salute di tutti i soggetti (studenti, docenti, personale non docente, dirigenza) così che benessere e salute diventino reale “esperienza” nella vita delle comunità scolastiche e che da queste possibilmente si diffondano alle altre componenti sociali, in particolare le famiglie.

“Il Programma dedicato alle scuole rappresenta una delle azioni più importanti nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione – afferma il Direttore Generale dell’ASL Mario Nicola Vittorio Ferrante – che vede la nostra Azienda operare, attraverso i suoi professionisti, con un approccio condiviso con la scuola, andando fino in fondo alla sua mission educativa e riconoscendo la promozione della salute e il raggiungimento del benessere psicofisico quale obiettivo comune. Si tratta di un approccio più ampio che considera gli studenti non come target passivo ma come coprotagonisti a pieno titolo di un

percorso di formazione dell’uomo nell’integralità e globalità delle sue dimensioni. Idea di fondo di tale Programma è che Educazione e Promozione della salute significhino “promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione della piena realizzazione delle potenzialità dell’intelligenza, dell’affettività, dell’integrazione sociale, in modo da assicurare la pienezza della vita personale e l’attivazione di tutta l’umanità di cui

ogni soggetto è ricco. Auguro buon lavoro agli Operatori dell’ASL e della scuola e agli studenti”.

“Negli ultimi anni si è affermato a livello nazionale e internazionale una nuova concezione di salute, non più statica ma dinamica e trasversale, che trova la sua esplicazione nella centralità della persona, attraverso percorsi identitari e sociali. – afferma il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino, Fiorella Pagliuca – In tale ottica, la scuola diventa un osservatorio importante per cogliere i bisogni, le risorse e le difficoltà delle nuove generazioni, un laboratorio privilegiato per la costruzione di una democrazia pluralista e socialmente coesa. Questa vision innovativa, concreta e lungimirante, unitamente alla promozione della salute pone la popolazione scolastica in contesti dinamici di apprendimento e consapevolezza, ben lontani da obsoleti sistemi meramente informativi. Nel dualismo identitario e sociale scuola-salute, appare chiaro che la condotta sinergica tra l’ASL di Avellino e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VII – Ambito territoriale di Avellino, creerà un ambiente fertile per le direttive europee e quelle dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.

Alla presentazione del programma, dopo i saluti istituzionali del Direttore Generale ASL Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante; Dirigente UOD Prevenzione e Igiene Sanitaria Regione Campania, Vincenzo Giordano, interverranno: il Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Avellino, Nicolino Rossi; il Referente ASL Avellino Programma “Scuole che promuovono Salute”, Lorenzo Savignano; la Direttrice dell’Ufficio Scolastico provinciale di Avellino, Dott.ssa Fiorella Pagliuca; Direttore Sanitario ASL Avellino, Dott.ssa Maria Concetta Conte.