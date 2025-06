Presentazione del progetto Erasmus+ a Caposele: vivere sano e sostenibile

Lunedì 16 giugno 2025, alle ore 10.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto Erasmus+ promosso dall’associazione Info Irpinia, dal titolo “Healthy and Sustainable Living: An Educational Journey in Caposele”.

Dal 16 al 25 giugno il comune di Caposele ospiterà un gruppo di giovani provenienti da Spagna e Grecia, per un’esperienza educativa e interculturale incentrata sul tema del vivere sano e sostenibile.

Alimentazione a chilometro zero, attività fisica, rispetto dell’ambiente e cura delle relazioni umane autentiche saranno al centro di un percorso formativo che coinvolgerà il territorio e la comunità locale.

Durante la presentazione verranno illustrati:

– il programma dettagliato delle attività previste nei dieci giorni di progetto

– la visione dell’Irpinia come luogo del benessere e della sostenibilità

– l’impatto previsto sul tessuto sociale e sulle giovani generazioni

Interverranno:

– Ambra Tartaro, coordinatrice di Info Irpinia e team leader del progetto

– Ernesto Donatello, assessore del Comune di Caposele

– Francesco Celli, presidente di Info Irpinia

L’incontro sarà l’occasione per condividere con il pubblico e con la stampa il significato e gli obiettivi di questa esperienza formativa nel cuore dell’Irpinia, dove la qualità della vita si intreccia con la bellezza del paesaggio, la forza delle relazioni umane, la qualità dei prodotti tipici locali e la diffusione di buone pratiche.