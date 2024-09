Presentazione del libro “Terroir – Metafisica del vino e del territorio” di Antonella Giardina e Cristian Aiello

Sabato 28 settembre 2024, alle ore 18:30, presso le Tenute Casoli, in Via Roma 28 a Candida (AV), si terrà la presentazione del libro “Terroir – Metafisica del vino e del territorio”, scritto da Antonella Giardina e Cristian Aiello, edito da Pungitopo Editore.

Il volume, dall’approccio interdisciplinare, esplora il concetto di terroir, mettendo in relazione il territorio con il tempo e il vino come espressione autentica di un luogo specifico. Attraverso un dialogo tra filosofia, archeologia, design e cultura del vino, gli autori offrono una visione temporalizzata del territorio. Il terroir non è solo un concetto agricolo, ma una chiave di lettura per comprendere come la natura e la cultura si intreccino in un contesto che si evolve col passare del tempo.

Il saggio invita a riflettere su un nuovo sistema di valori che lega i luoghi urbani e rurali, antichi e moderni, proponendo il vino come modello teorico di un intreccio tra natura e cultura che non dimentica il valore del passato.

Antonella Giardina, filosofa e designer, è docente presso l’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano. Con una vasta esperienza nell’integrazione tra filosofia, design e cultura territoriale, ha pubblicato numerosi saggi, tra cui Il marchio demiurgo (2011) e la trilogia Vinology (2016).

Cristian Aiello, archeologo e commudesigner, vive a Roma ed è impegnato nella curatela di eventi culturali legati al territorio. Dottorando in Museologia presso la Pontificia Università Gregoriana, è parte dello staff di direzione di Ales S.p.A., una società in house del Ministero della Cultura.

La presentazione sarà un’occasione unica per approfondire come il vino e il territorio possano essere intesi non solo come prodotti della terra, ma come simboli di una relazione profonda tra cultura, tempo e spazio.