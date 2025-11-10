Presentato a Roma il Calendario 2026 della Polizia di Stato

Il nuovo Calendario della Polizia di Stato è stato presentato oggi, a Roma, all’interno del complesso delle Terme di Diocleziano. Un binomio tra bellezza fotografica e bellezza artistica che quest’anno si rinnova grazie alla collaborazione con il Museo storico Romano.

All’evento, trasmesso in diretta sui canali YouTube e Facebook della Polizia di Stato e presentato dalla giornalista del Tg1 Laura Chimenti, hanno partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani e la direttrice del Museo storico Romano Federica Rinaldi.

All’inizio della presentazione è stato rispettato un minuto di silenzio in ricordo dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, morto in servizio a Torre del Greco (Napoli), il 1 novembre.

Il prefetto Pisani, nel suo intervento di saluto, ha sottolineato come quello di oggi sia stato un appuntamento annuale molto importante. In una società digitale il Calendario resta uno strumento classico che fa entrare la Polizia di Stato nelle case dei cittadini. Il prefetto Pisani ha ringraziato i due fotografi Benedusi e Stazzoni che con le loro foto hanno fatto emergere i valori delle donne e uomini della Polizia, sia come gruppo che come singoli. I ritratti fotografici, ha concluso il Capo della Polizia, ricordano che dietro al lavoro c’è sempre un essere umano con la sua vita quotidiana da conciliare con gli impegni del lavoro. Immortalare i singoli ha fatto emergere il senso di umanità e dignità che c’è dietro ogni divisa.

Il Calendario 2026 è stato realizzato dai fotografi Settimio Benedusi e Guido Stazzoni, componenti del collettivo “Ricordi stampati”, mettendo in evidenza, grazie alla tecnica fotografica del ritratto, “la persona dietro la divisa” all’interno di un collettivo.

Sono stati, infatti, i due artisti, assieme ad alcuni poliziotti protagonisti degli scatti, a raccontare la tecnica che ha ispirato la realizzazione del Calendario della Polizia di Stato 2026 e a ripercorrere alcuni “dietro le quinte” vissuti insieme sui set fotografici.

Ad arricchire il racconto è stato poi Federico Palmaroli, il vignettista satirico autore de “le più belle frasi di Osho”, che, con alcune tavole ispirate al nuovo Calendario, ha intrattenuto e divertito il pubblico presente.

Come accadde da 25 anni, anche per il 2026, i proventi derivanti dalla vendita del Calendario saranno destinati a sostenere iniziative di solidarietà: il progetto Wash in Zambia dell’Unicef ed il piano Marco Valerio del Fondo assistenza della Polizia di Stato.

A testimoniare la ultraventennale collaborazione tra Polizia e Comitato italiano Unicef sono stati il presidente Nicola Graziano e Gabriele Corsi, ambasciatore Unicef da molti anni, che nel loro intervento hanno ricordato e reso omaggio alla figura del maestro Beppe Vessicchio, scomparso sabato, e testimonial Unicef da molti anni. Per la prima volta, però, a parlare è stato anche chi sul campo contribuisce a realizzare il progetto finanziato con le vendite del Calendario. Dallo Zambia, infatti, si è video collegata Daniela Fiorentino, che ha mostrato l’importante sostegno fornito dal programma Wash nelle zone rurali del Paese africano, dove si vive una grave crisi idrica che colpisce in particolare i bambini malnutriti.

A descrivere il supporto concreto dato dal piano Marco Valerio è salito sul palco Alessandro, poliziotto e papà di Christian, ragazzo con sindrome di down, che con forza e coraggio ha raccontato la loro storia fatta di resilienza e tenacia.

L’importanza di appartenere ad una grande famiglia è stata inoltre ricordata da un’ospite d’eccezione della serata: l’attore Pierpaolo Spollon che, figlio di un poliziotto, ha raccontato il suo legame con la Polizia di Stato fin da quando era bambino.

Come ha simpaticamente ricordato dal palco Paola Minaccioni, attrice comica e amica della Polizia di Stato, acquistando la copia del nuovo Calendario si fa una scelta con il cuore e si dona speranza a tanti bambini che vivono condizioni di difficoltà. È disponibile, anche quest’anno, nello store Amazon di Unicef, a partire dal lunedì 17 novembre.