Preseason, tutte le date ufficiali dell’Halley Campania Avellino Basket

L’Halley Campania Avellino Basket scalda i motori in vista dell’inizio della stagione agonistica 2026/2027 ed ufficializza le date della preseason. L’ora del primo allenamento scatta il 16 agosto al PalaDelMauro. Nei giorni precedenti a questa data, i giocatori inizieranno ad arrivare in Irpinia, per sottoporsi alle visite mediche di routine e svolgeranno test fisici ed atletici.
La preseason sarà caratterizzata da sette gare amichevoli, che dovranno permettere alla squadra di coach Di Carlo di arrivare preparata all’appuntamento con la prima di campionato in programma il 27 settembre.
Il tabellone completo dei test match
22 agosto – Avellino
Halley Campania Avellino Basket – Allianz Pazienza Cestistica San Severo
30 agosto – Ostuni
Valtur Brindisi – Halley Campania Avellino Basket
1 settembre – Scafati
Givova Scafati – Halley Campania Avellino Basket
5 settembre – Napoli/Barra
PSA Napoli Est – Halley Campania Avellino Basket
13 settembre – Avellino
Halley Campania Avellino Basket – Crifo Wines Ruvo di Puglia
16 settembre – Avellino
Halley Campania Avellino Basket – PSA Napoli Est
19 settembre – Caserta
Paperdi JuveCaserta 2021 – Halley Campania Avellino Basket