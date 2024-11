Premio Giovanni Paolo II all’Abate di Montevergine Guariglia e al Procuratore Gratteri

L’abate del Santuario Abbazia di Montevergine Riccardo Luca Guariglia e il procuratore di Napoli Nicola Gratteri sono tra i designati del Premio internazionale Giovanni Paolo II 2024.

La ventesima edizione del premio si terrà sabato 16 novembre alle ore 19 nella Tenuta Leone di Calvanico (Salerno) ed è organizzata dall’associazione socioculturale ad indirizzo artistico “Aglaia” di Scafati, coordinata da Diamante Gismondi e con la collaborazione della Pro Loco Calvanico e il patrocinio del Comune di Calvanico e dall’Unci (Unione Nazionale Cavalieri d’Italia) sez. di Treviso.

Il premio, nato nel 2005 dopo la scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, è rivolto a personaggi del mondo della cultura, della politica, dell’istituzioni, dell’arte, della chiesa e delle professioni che si sono distinti nelle loro “azioni per la tutela e la promozione della sacralità della vita in armonia con i principi cristiani della Chiesa Cattolica”. Tra gli insigniti più prestigiosi delle passate edizioni si ricorda Papa Benedetto XVI il 28 marzo 2007 e Papa Francesco il 18 ottobre 2018 in Città del Vaticano