Premio Confimprenditori, concerto al tramonto di Eugenio Bennato

Un intreccio di impresa, cultura e musica per raccontare e celebrare l’identità di un territorio: è quanto accadrà a Santo Stefano del Sole (AV) il prossimo 20 luglio, in occasione del Premio Confimprenditori 2025, in programma a partire dalle ore 17.00 nella suggestiva Piazza del Sole.

L’evento, a ingresso gratuito, si propone come un momento di riflessione condivisa sulla valorizzazione delle radici locali, sul ruolo dell’imprenditoria culturale e sull’importanza di creare connessioni tra passato, presente e futuro.

Alle ore 17.00 si terrà la presentazione di “Rosamarina: racconto di un’identità locale”, con Eugenio Bennato, Roberto D’Agnese e i protagonisti del progetto. Un dialogo autentico che unisce memoria, territorio e visioni future, in un racconto corale che vuole restituire dignità e voce alle comunità locali.

Il momento clou arriverà alle ore 19.00, con il concerto al tramonto di Eugenio Bennato, tra i massimi esponenti della musica popolare del Sud Italia. Un’esibizione che promette emozioni forti, grazie a sonorità profonde, canti antichi e atmosfere suggestive che faranno vibrare la piazza al calare del sole.

La direzione artistica è affidata a Roberto D’Agnese, promotore instancabile di eventi che mettono al centro cultura, partecipazione e tradizione.