Prefettura, Riflesso nominata prefetto di Bari: dopo due anni lascia Avellino

AVELLINO- Dopo due anni alla guida dell’Ufficio Territoriale di Governo di Avellino Rossana Riflesso lascia l’Irpinia per diventare il nuovo prefetto di Bari. La nomina è stata decisa dal Consiglio dei ministri, su indicazione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Riflesso, 62 anni, barese, lascia la guida della Prefettura di Avellino per assumere l’incarico nel capoluogo pugliese. Torna così nella sua città, portando un percorso professionale maturato in diverse realtà istituzionali e incarichi di responsabilità sul territorio nazionale. La nomina è stata accolta con soddisfazione dal sindaco di Bari, Vito Leccese, che ha sottolineato il valore della conoscenza del territorio e dell’esperienza maturata da Riflesso.

«Accolgo con soddisfazione la nomina di Rossana Riflesso alla guida della Prefettura di Bari – ha dichiarato Leccese –. È una scelta importante, che fa bene alla nostra città perché affida un incarico così delicato a una persona che conosce profondamente Bari, il territorio metropolitano e le istituzioni con cui è chiamata a lavorare».