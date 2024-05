Prefettura di Avellino: verifica della tessera elettorale in vista del voto

Comunicazione da parte della Prefettura di Avellino in vista delle imminenti elezioni europee e comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024:

si invitano gli elettori a verificare se siano in possesso della tessera elettorale al fine di rivolgersi tempestivamente, in caso di smarrimento, agli uffici elettorali comunali per ottenerne il duplicato, evitando affollamenti nei giorni prossimi alla votazione e per usufruire essi stessi di un servizio più rapido e funzionale.

Qualora, invece, la tessera elettorale sia già nella disponibilità dell’elettore, è necessario che questi verifichi che la tessera stessa non abbia già esaurito, al suo interno, tutti i 18 spazi per la certificazione del voto.

In caso contrario, infatti, la tessera non è più utilizzabile ed occorrerà che l’elettore si rivolga con la stessa tessera elettorale all’ufficio elettorale comunale che, verificatane l’inutilizzabilità, ne rilascerà una nuova.

A tale scopo si informa che gli uffici comunali interessati alle consultazioni amministrative predette resteranno aperti, nelle giornate venerdì 7 giugno, dalle ore 9 alle ore 18, sabato 8 giugno, dalle ore 9 alle ore 23 e domenica 9 giugno 2024, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e cioè dalle ore 7 alle ore 23.

Si rammenta, infine, che l’elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento oltre che della tessera elettorale o del suo duplicato.