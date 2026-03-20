Pratola Serra, l’Esecutivo Stellantis: “Investimenti e nuova occupazione”

Nella riunione di questa mattina, il Comitato Esecutivo unitario dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra ha avanzato una richiesta chiara alla Direzione Aziendale: nuovi investimenti e nuova occupazione.

Lo stabilimento è tornato ai volumi produttivi pre-crisi del 2008, un risultato che la Direzione ha definito “da record” e che alimenta un clima di cauto ma concreto ottimismo. Le previsioni parlano chiaro: nel 2026 si supereranno le 500.000 unità, mentre per il 2027 è attesa un’ulteriore crescita.

Secondo i cinque componenti del Comitato Esecutivo, questo passaggio dalla crisi alla ripresa rappresenta l’occasione per programmare certezze produttive, consolidare il futuro dello stabilimento e aprire finalmente la strada a nuova occupazione. L’età media dei lavoratori supera ormai i cinquant’anni: è il momento di avviare un vero ricambio generazionale.

Il modello della partecipazione, scelto da una parte del sindacato come alternativa al conflitto, merita ora di essere riconosciuto e valorizzato. Chi nel giugno 2010 ha firmato il CCSL, accettando la sfida lanciata dal compianto Sergio Marchionne, oggi rivendica la necessità di vincere quella sfida, dimostrando ai lavoratori che la strada intrapresa è quella giusta: quella che guarda al futuro, alla stabilità e alla dignità del lavoro.