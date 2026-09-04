Pratola Serra, tutto pronto per i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Maria Santissima Addolorata e San Gerardo Maiella

PRATOLA SERRA- È tutto pronto a Pratola Serra per i solenni festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Maria Santissima Addolorata e San Gerardo Maiella, in programma dal 5 al 7 settembre 2026. Accanto alle celebrazioni religiose, cuore della festa patronale, il programma civile prenderà il via sabato 5 settembre alle ore 21:30 con una grande serata musicale che vedrà alternarsi sul palco diversi protagonisti della scena campana. Protagonista TOMMASO PRIMO, cantautore napoletano capace di unire sonorità contemporanee e tradizione partenopea con uno stile originale e riconoscibile. Spazio poi all’URBAN SHOWCASE con KIMELE, PREEM e CENZ1, prima del live di DIPINTO, tra i giovani artisti più interessanti della nuova scena urban campana. Finalista a Sanremo Giovani 2023, Dipinto sta registrando milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e proprio nelle ultime settimane ha conquistato il suo primo Disco d’Oro. A chiudere la serata sarà il DJ SET AFTERSHOW di FRANCESCO MIELE. Domenica 6 settembre, alle ore 21:30, spazio alla tradizione con il GRANDE CONCERTO BANDISTICO “CITTÀ DI BRACIGLIANO”, da sempre espressione della cultura musicale legata alle feste patronali. Il gran finale è in programma lunedì 7 settembre, alle ore 21:30, con FRANCO RICCIARDI – LIVE TOUR. Tra gli artisti più rappresentativi della musica napoletana contemporanea, Ricciardi vanta oltre trent’anni di carriera, importanti collaborazioni e due David di Donatello per la Migliore Canzone Originale. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera saranno le luminarie artistiche della ditta “Lumilux” di Antonio Nicodemo e la tradizionale pirotecnica affidata alla “Marano Fireworks di Marano Carmine & C. S.a.s.” di Pratola Serra. Pratola Serra è pronta ad accogliere cittadini, fedeli e visitatori per tre giorni nei quali fede, tradizione, musica e spettacolo torneranno a incontrarsi nel cuore del paese, per celebrare insieme uno dei momenti più importanti e sentiti dell’anno.