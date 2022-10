Pratola Serra, presentata la lista “Terra Nuova” che candida a sindaco Tonino Aufiero

E’ stata presentata la lista TERRA NUOVA presso l’ufficio elettorale del comune di Pratola Serra.

“Sento il dovere di esprimere un vivo e sentito ringraziamento a tutti i candidati che con coscienza e determinazione hanno accettato di sposare e condividere il “progetto” di TERRA NUOVA – dichiara il candidato sindaco Tonino Aufiero -. Un grande ringraziamento va ai consiglieri comunali uscenti che, seppur non candidati, sostengono fortemente la lista.

E poi grazie grazie grazie alle innumerevoli persone che in questi anni difficili e di tensioni sono state sempre pronte ad incoraggiarci, ad incitarci a non mollare mai e ad andare fino in fondo per perseguire ed ottenere “una giustizia giusta”,sia per l’impegno politico sia per il percorso giuridico.

Ancora, un grazie forte a mio fratello Emanuele che, nonostante le brutte vicende che insieme affronteremo, ha riposto in me la sua fiducia, la sua stima, la sua determinazione, pur essendo Sindaco uscente:il suo è stato un gesto di amore verso un progetto antico, ambizioso, lungimirante!

Infine, per ultimo ma non per importanza un GRAZIE immenso va a mia moglie, mia figlia, mia madre, i miei fratelli e tutta la mia famiglia per avermi aiutato a rialzarmi quando sono caduto, a sorreggermi quando stavo per cadere e a strigliarmi quando ho pensato di mollare tutto. Eh già, nonostante tutto, siamo ancora qua! GRAZIE di vero cuore a tutti voi Ed ora avanti tutta con moralità, coraggio, onestà e trasparenza. Andiamo a vincere TERRA NUOVA!

La lista TERRA NUOVA è composta dai seguenti candidati :

CANDIDATO SINDACO

AUFIERO ANTONIO detto TONIMO

1)BASILE MARGHERITA

2)CAPONE ANGELO

3)CAPONE LIVIA

4)COCCIA GERARDINA

5)D’AMORE MASSIMO

6)DE CICCO ROSSELLA

7)FABRIZIO GRAZIANO

8)GALDO ARMANDO

9)GALDO BIANCA

10)GALDO ELIO detto NINO

11)MELILLO GIOVANNI detto GIANNETTO

12)SANTAMARIA ALBERTO