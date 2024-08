A Pratola Serra i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Maria SS Addolorata e San Gerardo Maiella

I๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐š, ๐ข๐ฅ ๐’๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ, lโ€™๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐š๐ฅ๐ž e la ๐๐š๐ซ๐ซ๐จ๐œ๐œ๐ก๐ข๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ข๐š ๐’.๐’. ๐€๐๐๐จ๐ฅ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐š, presentano ๐ข๐ฅ ๐ซ๐ข๐œ๐œ๐จ programma ๐๐ž๐ข ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ ๐ ๐ข๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ซ๐ž๐ฅ๐ข๐ ๐ข๐จ๐ฌ๐ข ๐ž ๐œ๐ข๐ฏ๐ข๐ฅ๐ข.

๐’๐ข ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž venerdรฌ 23 ๐€๐ ๐จ๐ฌ๐ญ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž 18:00 ๐œ๐จ๐ง ๐ฅโ€™๐ž๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ข ๐’๐š๐ง๐ญ๐ข ๐๐š๐ญ๐ซ๐จ๐ง๐ข; il 29 Agosto alle ore 21:00 si svolgerร la Via Matris nel parco pubblico.

Venerdรฌ 30 Agosto ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž 21:30 ๐ฌ๐ข ๐ž๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ซ๐š๐ง๐ง๐จ ๐š ๐‚๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐•๐ข๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ ๐„๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐ž๐ฅ๐ž: Antonio Scafuri, artista del panorama cantautoriale campano, che procede a pieno titolo nel percorso della tradizione senza mai mancare di aggiungere la sua impronta originale musicale che vanta importanti collaborazioni artistiche, giร ospite di casa Sanremo 2024. La ๐ฌ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐š ๐ฌ๐ข ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ซร con il ๐ƒ๐ฃ ๐ฌ๐ž๐ญ di Francesco Miele.

Sabato 31 Agosto alle ore 21:30 il grande show di โ€œMixed by Erryโ€.

I fratelli Frattasio insieme a percussionisti, ballerini e a Dino Piacenti, storico presentatore di โ€œWe Can Danceโ€, faranno ballare tutti al ritmo di indimenticabili hit.

La storia di โ€œMixed by Erryโ€ ha ispirato il film di grande successo del regista Sydney Sibilia, vincitore di tre Nastri dโ€™Argento.

Domenica 1 Settembre ๐ฌ๐ข ๐œ๐ž๐ฅ๐ž๐›๐ซ๐ž๐ซ๐š๐ง๐ง๐จ ๐ฅ๐ž ๐’๐š๐ง๐ญ๐ž ๐Œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž: 8:30, 11:30 ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž 18:00 lโ€™incoronazione della dellโ€™antica statua, da poco restaurata, della Santissima Addolorata e ๐ฅ๐š ๐’๐š๐ง๐ญ๐š ๐Œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐ž๐๐ฎ๐ญ๐š ๐๐š ๐’๐ฎ๐š ๐„๐œ๐œ.๐ณ๐š ๐Œ๐จ๐ง๐ฌ. ๐€๐ซ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ ๐€๐ข๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ.

๐€๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž 19:30 ๐ฅ๐š ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ž๐ง๐ง๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž per le strade del paese ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž 21:30 ๐š ๐‚๐จ๐ซ๐ฌ๐จ ๐•๐ข๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ ๐„๐ฆ๐š๐ง๐ฎ๐ž๐ฅ๐ž, grande concerto bandistico โ€œCittร di Braciglianoโ€ con il Maestro Concertatore Carmine Santaniello giร Direttore del Conservatorio di Napoli e Avellino.

๐ˆ ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ ๐ ๐ข๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฌ๐ข ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ซ๐š๐ง๐ง๐จ ๐ฅ๐ฎ๐ง๐ž๐รฌ 2 ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž: ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž 8:30 ๐ž 11:30 ๐ฌ๐ข ๐œ๐ž๐ฅ๐ž๐›๐ซ๐ž๐ซ๐š๐ง๐ง๐จ ๐ฅ๐ž ๐ฌ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ฆ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž.

๐ˆ๐ฅ ๐ ๐ซ๐š๐ง ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ž รจ programmato per le ๐จ๐ซ๐ž 21:30, a Corso Vittorio Emanuele con il concerto degli โ€œZERO ASSOLUTOโ€. Il

Gruppo romano che, dopo una serie di concerti trionfali e il grande evento live del novembre scorso al Palazzo dello Sport di Roma e prima del concerto programmato al Forum di Assago per marzo 2025, farร tappa a Pratola Serra. Una serata durante la quale celebreranno i 20 anni della loro carriera fatta di grandi successi tra Festival di Sanremo e Festival Bar. I loro brani (Sei Parte Di Me, Svegliarsi La Mattina, Semplicemente, Per Dimenticare, Grazie) hanno segnato intere generazioni.

๐‹๐ž ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐ฉ๐š๐ž๐ฌ๐ž ๐ฌ๐š๐ซ๐š๐ง๐ง๐จ ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ž ๐š ๐œ๐ฎ๐ซ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐ข๐ญ๐ญ๐š โ€œ๐‹๐ฎ๐ฆ๐ข๐ฅ๐ฎ๐ฑโ€ ๐๐ข ๐€๐ง๐ญ๐จ๐ง๐ข๐จ ๐๐ข๐œ๐จ๐๐ž๐ฆ๐จ; ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐๐ข๐ญ๐ญ๐š โ€œ๐Œ๐š๐ซ๐š๐ง๐จ ๐ ๐ข๐ซ๐ž๐ฐ๐จ๐ซ๐ค๐ฌ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ซ๐š๐ง๐จ ๐‚๐š๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐žโ€, ๐ฌ๐ข ๐จ๐œ๐œ๐ฎ๐ฉ๐ž๐ซร ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ข๐ซ๐จ๐ญ๐ž๐œ๐ง๐ข๐œ๐š.