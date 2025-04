Premio Pratola Serra nel Mondo: due condanne e tre assoluzioni

PRATOLA SERRA – “Premio Pratola Serra nel Mondo”: condannato l’ex sindaco Emanuele Aufiero e l’allora segretaria comunale in servizio a Pratola Serra Miryam Feleppa. Un anno di reclusione per il primo, un anno e sei mesi per la seconda, pena sospesa per entrambi. Questa la decisione del giudice monocratico del tribunale di Avellino, Elena Di Bartolomeo al termine della camera di consiglio. Assolti dalle accuse: Simona Silano, difesa dall’avvocato Enrico Matarazzo, Antonello Pesa e Remo Mattei, difesi dall’avvocato Carlo Frasca. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati accusati di turbativa d’asta e falso per la gara d’appalto indetta per la gestione e l’organizzazione della manifestazione “Pratola Serra nel Mondo” risalente al 2018. I cinque avrebbero agevolato la ATB Consulting condizionando la gara di appalto. In particolare l’ex sindaco Emanuele Aufiero – secondo gli inquirenti – prima dell’indizione del bando di gara relativo alla gestione e all’organizzazione della manifestazione “Pratola Serra nel mondo” e del relativo avviso – avvenuto in data 7 dicembre 2018 – avrebbe contattato il manager di un gruppo musicale irpino chiedendo la disponibilità a effettuare uno spettacolo musicale, per il 13 dicembre 2018, a fronte di un rimborso spese per il quale si sarebbero dovuti rivolgere alla società. Le indagini, coordinate dal pm Maria Teresa Venezia e condotte dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, avevano portato al rinvio a giudizio dei sei imputati. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Alberico Villani, Enrico Matarazzo, Carlo Frasca e Sabrina Mautone. Entro sessanta giorni saranno note le motivazioni della sentenza