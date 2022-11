Pratola Serra, attestato di civica benemerenza al Comandante dei Carabinieri De Cicco

Una cerimonia pubblica per consegnare un attestato di civica benemerenza al Comandante della Stazione Carabinieri di Pratola Serra, Luogotenente Giovanni De Cicco, per l’opera prestata a favore della collettività. Lo ha stabilito con apposita delibera la terna commissariale di Pratola Serra composta dal vice prefetto Gaetano Tufariello, dal vice prefetto aggiunto Florinda Bevilacqua e dal funzionario economico finanziario Giuseppe Mingione, che si sono insediati alla guida della cittadina dei motori dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

“Premesso – si legge nella delibera – che il Luogotenente Giovanni De Cicco, da ben tredici anni in servizio presso la locale Stazione dei Carabinieri, è prossimo alla cessazione dal servizio a favore della comunità di Pratola Serra.

Considerato che l’opera prestata, in qualità di servitore dello Stato e di appartenente alle Forze dell’Ordine, da parte del Luogotenente Giovanni De Cicco merita una speciale menzione da parte della Commissione Straordinaria in ragione della collaborazione sempre prestata alla stessa nel periodo non breve di gestione del Comune di Pratola Serra.

Considerato, altresì, il meritorio apporto assicurato sia nella delicata fase delle indagini sulle vicende che hanno determinato lo scioglimento che nella cura del territorio e dei suoi abitanti nel periodo di sospensione del governo elettivo, avendo sempre come faro della quotidiana azione la legalità dell’agire ed il ripristino della legalità al fine di concorrere, nel rispetto e nei limiti del ruolo, a determinare le condizioni necessarie allo sviluppo delle corrette relazioni civili e sociali nell’ambito del contesto pratolano.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover attestare in via formale la gratitudine della Commissione Straordinaria a nome della cittadinanza tutta e rilasciare, a tale scopo, ufficiale e pubblica benemerenza al Luogotenente Giovanni De Cicco. Con voti unanimi espressi nelle forme di legge e con i poteri Giuntali.

Delibera di tributare al Luogotenente Giovanni De Cicco, Comandante della Stazione C.C. di Pratola Serra, per tutte le motivazioni esposte in premessa del presente atto, formale attestato di civica benemerenza per la continua ed incessante opera svolta a beneficio del Comune di Pratola Serra e della sua intera cittadinanza”.