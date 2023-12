Pratola Serra, archiviata l’inchiesta bis sul Modulo Scolastico di Via Pioppi

PRATOLA SERRA- Archiviata l’inchiesta nei confronti di nove indagati (tra cui c’erano gli ex sindaci Antonio ed Emanuele Aufiero) aperta nel marzo del 2021 dalla Procura della Repubblica di Avellino relativamente alle ipotesi di reato di omissione in atti d’ufficio, omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina, abuso in atti d’ufficio per la struttura del modulo scolastico di Via Pioppi di Pratola Serra, attivato nel 2017 e chiuso nel marzo del 2021 dalla Commissione Straordinaria (per l’affidamento della stessa e’ in corso un processo davanti al Tribunale di Avellino). Il Gip del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta della Procura, che dopo aver affidato anche una consulenza per verificare in concreto i rischi della tendostruttura per l’incolumità. Per cui proprio alla luce di quanto emerso, ovvero che la presenza di diffusi pericoli per le persone, che avrebbe imposto, senza dubbio alcuno, di interdire l’uso dell’immobile per procedere ad indifferibili attività di messa in sicurezza, nonostante le criticita’ che negli anni erano state segnalate e avevano richiesto anche interventi manutentivi, non ci sarebbe stata la prova che negli anni sarebbero stati omessi interventi e soprattutto per quella struttura ci fosse un concreto pericolo.

Questa era una delle ipotesi di reato, quella più grave contestata. Per quanto riguarda l’abuso in atti d’ufficio, contestato solo agli amministratori, nessuna prova che quanto sarebbe stato deciso per la manutenzione dell’impianto potesse essere stato messo in campo per favorire la ditta che lo aveva installato. Per questo motivo è scattata l’archiviazione da tutti i capi di imputazione provvisoriamente contestati agli indagati. Tra l’altro, prima che partisse da un’informativa della locale stazione dell’Arma questa nuova indagine, per la stessa struttura c’era stata già un’archiviazione da parte della Procura.

Per la vicenda e’ stata però disposta la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.