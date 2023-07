Pratola, Galdo “licenzia” il vicesindaco. Forza Italia: “Un gesto vile”

“Non aveva più la capacità politica di ricoprire il suo ruolo. Devo tutelare innanzitutto la mia comunità e poi la maggioranza”. Gerardo Galdo non ha nessun dubbio. Ha revocato l’incarico di vicesindaco di Pratola Serra a Rosselle Favorito e ne spiega le motivazioni con poche battute.

“Ho effettuato una ricognizione sui primi mesi di esperienza amministrativa ed ho ritenuto non più idonea Rossella Favorito. Si badi bene, il mio è un giudizio di natura politica, sulla persona, la mamma, la professionista, non ho nulla da eccepire. Favorito sarà consigliere comunale e, in quanto tale, tutte le sue proposte e le sue istanze saranno sempre recepite con favore da tutti noi”.

Al posto di Favorito, il sindaco Galdo, come suo vice, ha nominato Nicola Silano, il primo degli eletti. Il defenestramento di Favorito è stato “salutato” in modo molto negativo dal coordinamento provinciale e quello cittadini di Forza Italia.

Carmine De Angelis e Annamaria Vecchione esprimono solidarietà a Rossella Favorito “per il vile gesto di revoca, dopo aver contribuito in maniera evidente la vittoria della compagine. La politica è ancora libertà di espressione”.