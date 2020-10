Provincia Prata, sabato il primo consiglio comunale della nuova amministrazione Petruzziello 8 Ottobre 2020

É stato convocato per sabato 10 Ottobre alle 17:30 (in prima convocazione) il primo Consiglio Comunale della nuova amministrazione comunale guidata dal cardiologo Bruno Petruzziello, uscito vincitore alle scorse elezioni nel comune di Prata di Principato Ultra con la lista civica Uniti per Prata Futura.

All’ordine del giorno la convalida degli eletti, il giuramento da parte del Sindaco, la comunicazione della nuova Giunta e la nomina della Commissione Elettorale.

I consiglieri comunali del gruppo di maggioranza Uniti per Prata Futura saranno Antonio Blasi, Domenico Antonio Ciamillo, James Coccia, Angelo Galdo, Carmine Pece, Attilio Renna e Giovanni Silvestro.A comporre il gruppo di minoranza La Fenice – Prata Rinasce ci saranno Luigi Tenneriello, candidato a sindaco uscito sconfitto alle ultime elezioni, Carmine Antonio Russo e Loredana Scannelli.

Come segnalato dall’Amministrazione, dato che l’accesso al Consiglio sarà limitato nel numero di persone a causa dell’emergenza Covid-19, la seduta sarà trasmessa in streaming secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.