Provincia Prata Principato Ultra, sanificata la scuola elementare 12 Febbraio 2021

Come comunicato dal Dirigente Scolastico del circolo didattico “E. Cocchia – C.A. Dalla Chiesa” dottoressa Silvia Gaetana Mauriello, nel pomeriggio di ieri il Sindaco del Comune di Prata di Principato Ultra ha disposto la sanificazione di tutti i locali del plesso scolastico “T. Petrillo e A. Renna” sito in via Mazzini.

L’intervento è stato effettuato stesso in giornata dalla società SOR. Ambiente S.r.l.

Pertanto domani 12 Febbraio 2021 le attività didattiche si svolgeranno regolarmente in presenza.

Per gli alunni della classe 3 A le attività didattiche si svolgeranno in DAD.