Pranzi in famiglia, buffet e aperitivi: torte salate per tutte le occasioni

Cucinare è un’arte che da secoli mette in mostra delle qualità meravigliose quali dedizione, attenzione e cura, ma chi gode del prodotto finito spesso non ha idea delle difficoltà che si celano dietro questa nobile attività. Chi cucina deve infatti non soltanto occuparsi delle preparazioni, di per sé già piuttosto impegnativa, ma anche scegliere le pietanze che gli ospiti o la famiglia dovranno consumare, un compito che, per quanto possa sembrare all’apparenza facile, cela delle difficoltà che non vanno sottovalutate.

Fortunatamente esistono diverse tipologie di ricette e preparazioni in grado di risolvere queste situazioni di stallo, in quanto si sposano benissimo con moltissimi ingredienti e si rivelano essere adatte a ogni contesto. Una di queste è indubbiamente rappresentata dalle torte salate, cibi che fanno della sfiziosità il loro punto di forza, e che riescono sempre a rivelarsi una scelta efficace per qualsiasi occasione. Ecco quindi alcune idee per torte salate da preparare in caso di necessità.

Torta salata spinaci mozzarella e speck

Mai sentito parlare della torta salata spinaci mozzarella e speck? Forse non si tratta della ricetta più comune appartenente a questa categoria di preparazioni, ma la sua efficacia è indubbia. La presenza dello speck va a fornire delle sfumature speziate e affumicate alla ricetta, valorizzando il sapore degli spinaci.

La presenza della mozzarella va a dare un tocco di delicatezza e leggerezza alla pietanza, ampliandone la complessità e allo stesso tempo l’appetibilità.

Una ricetta di questo tipo è ideale per aperitivi e antipasti, dato che non si presenta eccessivamente pesante e può essere abbinata sia ai vini che alle birre.

Torta salata con patate e prosciutto

La torta salata con patate e prosciutto è invece un grande classico, dato che sfrutta due degli ingredienti più comuni quando si vanno a realizzare delle torte salate. Il mix di prosciutto e patate garantisce un sapore ricco, sfizioso ed estremamente appagante, tanto che il piatto in questione viene servito spesso come secondo o portata unica.

Ovviamente è possibile inserire anche altri ingredienti all’interno della ricetta, come formaggi freschi o qualche verdura stagionale, il che rende questa particolare torta salata una soluzione versatilissima.

Torta Salata con carne, uova e ricotta

Quella con carne, uova e ricotta è una delle varianti più golose e ricche in assoluto, spesso proposta durante il periodo pasquale in diverse zone dell’Italia. In Liguria ad esempio vengono utilizzate le bietole, mentre nel sud Italia il macinato (o il salame) è un must.

La presenza dell’uovo va ad arricchire ed arrotondare il gusto del piatto, mentre la ricotta ha il compito di dare alla pietanza una sfiziosa delicatezza che, in combinazione con gli altri ingredienti, genera un mix davvero perfetto.

Torta salata con verdure

La soluzione vegetariana risulta essere sempre efficace, oltre che leggera e quindi perfetta per gli aperitivi. In questo caso ciò che conta è sfruttare al meglio i prodotti stagionali, come ad esempio, nel caso della primavera, asparagi e carciofi.

Esistono poi verdure come le zucchine che possono essere sfruttate tutto l’anno, e che mantengono sempre la loro genuina efficacia. Questa torta salata si presenta come un’idea perfetta per qualsiasi situazione, motivo per il quale viene spesso presa in considerazione per eventi di varia natura o semplicemente per pranzi in famiglia.